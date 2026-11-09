В Турции опасаются перехода новой эскалации между США и Ираном в региональный конфликт

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Конфронтация США и Израиля с Ираном достигла опасной фазы, и ближайшие дни определят ход конфликта, заявил на конференции в Анкаре глава турецкой Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, передает "Аль-Джазира".

"Вероятно, мы переживаем самый опасный период с точки зрения эскалации... Любой незначительный инцидент может спровоцировать целый региональный конфликт, поэтому мы пытаемся этого не допустить", - сказал он.

По его данным, в переговорах наметился некий прогресс. "Я думаю, что это неплохая сделка для всех. Сейчас вопрос только в последовательности. Кто сделает первый шаг? Вот в чем вопрос", - сказал Калын.

"Если вы сможете заключить соглашение в ближайшие несколько дней, то удара по Ирану не будет. Если вы не заключите сделку в ближайшие несколько дней, очень высока вероятность того, что США нанесут удар по Ирану", - подчеркнул он.