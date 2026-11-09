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В Абхазии постепенно восстанавливают электроснабжение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники абхазской энергетической компании "Черноморэнерго" продолжают работы над устранением аварий на двух ЛЭП - "Ачгуара" и "Шешелети" и приступили к поэтапному включению электроснабжения в районах Абхазии, сообщает Минэнерго республики.

Из-за аварий на ЛЭП более двух часов без электроэнергии оставались ряд районов и Сухум.

В осенне-зимний период из-за отсутствия газоснабжения и централизованного отопления в городах и районах республики резко увеличивается потребление электроэнергии. Это становится причиной аварий на ЛЭП , которые не выдерживают возросшие нагрузки в период наступления холодов.

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил журналистам, что дефицит электроэнергии в 2026-2027 годах в республике составит около 500-650 млн кВт⋅ч. Недостающий объем электроэнергии Абхазия намерена закупить в России. По его словам, предположительно коммерческие поставки электричества из России в республику начнутся в конце ноября.

Абхазия получает электроэнергию от Ингур ГЭС, расположенной на границе с Грузией. Это единственный объект, который совместно эксплуатируют абхазская и грузинская стороны после завершения грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов.

Абхазия Минэнерго Черноморэнерго Сухум Ингур ГЭС Шешелети Тимур Джинджолия
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