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Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС, если страны Евросоюза не обязуются выделить средства Киеву

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил председателя Европейского совета Антониу Кошту в письме, что заблокирует бюджет ЕС на 2028-2034 годы, если все государства-члены ЕС не обязуются выделить финансовую помощь Украине в 2027 году, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо.

"Коллективное обязательство нас всех без исключения поспособствовать уменьшению дефицита бюджета Украины - это обязательное условие для решения этой проблемы и для обсуждения любых других вопросов, в частности, финансовых", - говорится в письме Мерца, с которым ознакомилась газета.

Издание отмечает, что на данный момент странам еще предстоит найти около 70 млрд евро на нужды Украины на следующий год.

Евросоюз Financial Times ФРГ Фридрих Мерц
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