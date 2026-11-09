Трамп и Вэнс обсудили с премьером Катара перспективы иранского урегулирования

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс провели встречу с премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, на которой обсудили возможные дальнейшие шаги по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает в понедельник журналист Axios Барак Равид.

"Дипломат, которого проинформировали о переговорах Трампа и Вэнса с премьером Катара, сообщил, что контакты были позитивными. Участники встречи обсудили способы достижения прогресса с Ираном", - написал он в соцсети X.

Равид отметил, что встреча в Белом доме продлилась 45 минут.

Катар выступает в качестве посредника на переговорах между Ираном и США.