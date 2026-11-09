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Рубио обсудил с главой МИД Франции украинское урегулирование

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обсудил перспективы решения украинского конфликта с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, сообщает в понедельник Госдеп.

"Они обсудили усилия по поиску долговременного, прочного мирного решения конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Также они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос обеспечения свободного движения судов через Ормузский пролив.

Кроме того, Рубио сообщил французскому коллеге об опасения США, связанных с деятельностью Международного уголовного суда. Он поднял и вопрос о мерах, которые, по мнению Вашингтона, принимает ЕС для защиты своих компаний от американских конкурентов.

Рубио находится во Франции, где проходит встреча глав МИД стран G7.

Госдеп МИД Франции Марко Рубио США
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