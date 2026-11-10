Лавров заявляет о неприемлемости претензии НАТО и ЕС командовать в каких-либо районах Мирового океана

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает за свободу судоходства во всех частях Мирового океана, претензии НАТО и Евросоюза командовать в отдельных акваториях неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах. Это одинаково справедливо для Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана", - написал Лавров в статье для газеты "КоммерсантЪ".

Он подчеркнул, что претензии НАТО и ЕС командовать в каких-либо акваториях неприемлемы.

"Необходимо понять, что действия с позиции силы - тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию", - добавил министр.

По его словам, еще один значимый компонент глобальной безопасности - продовольственная безопасность.

"В мире сейчас голодает свыше 600 млн человек. И дело не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах. Министры торговли "Группы двадцати" в этом году осудили вепонизацию поставок продовольствия - и даже ЕС вынужден был с этим согласиться. Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договорённостям не выполняют)", - пояснил он.

Лавров отметил, что некоторые западные представители "пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям, обеспечить экспорт украинских зерновых через Чёрное море".

"Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договорённостей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим", - заключил российский министр.