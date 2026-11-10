В Белом доме видят положительную динамику в контактах по Ирану

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В переговорах по иранскому урегулированию есть положительная динамика, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В итоге, по его словам, в случае успеха переговоров "мир будет намного более безопасным".

Вместе с тем Трамп вновь заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. "По этому вопросу не может быть торга", - подчеркнул президент США.