В Иране назвали "фейковыми" сообщения США о переговорах с Тегераном

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи призвал США прекратить распространять фальшивые новости о потенциальных переговорах с Тегераном и выполнить семь условий, выдвинутых страной.

"Война с Ираном уже разрушила правительство США. Но Вашингтон бьется, как отчаянный игрок. Сложите руки. Прекратите распространять фейковые новости о мнимых переговорах", - написал Резаи в соцсети X.

По его мнению, Вашингтону пора признать новый порядок в Западной Азии.

"Пришло время выполнить семь условий, которые Иран неоднократно выдвигал", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по иранскому урегулированию есть положительная динамика.

"Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее некоторые СМИ сообщили о планах организовать встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана в Дохе (Катар).

Тем временем иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник опровергло это.

Собеседник агентства отметил, что политика и планы Ирана в отношении переговоров остаются неизменными.

Чиновник подчеркнул, что до тех пор, пока американская сторона не предпримет практических действий в рамках семи условий, выдвинутых Ираном, никаких планов по переговорам с американской стороной не будет.

Иран предложил вновь открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры с Вашингтоном, если его условия будут выполнены, в том числе если США прекратят морскую блокаду и снимут ограничения на продажу иранской нефти.