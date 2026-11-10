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Исламский банк развития рассмотрит новые энергетические проекты Таджикистана до 2030 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан и Группа Исламского банка развития (ИБР) обсудили перспективы реализации новых энергетических проектов на 2027-2030 годы, включая строительство солнечных и ветровых электростанций, сообщили в пресс-центре министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Вопросы дальнейшего сотрудничества республики и ИБР рассматривались в ходе встречи замглавы Минэкономразвития Таджикистана Сухроба Кудратзоды с представителями банка.

Как уточнили в пресс-центре ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили ход реализации действующего портфеля проектов банка в энергетическом секторе, перспективные направления сотрудничества на 2027-2030 годы, а также возможности привлечения ресурсов для развития энергетической инфраструктуры страны.

Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в реализации проектов строительства солнечных и ветровых электростанций, которые могут способствовать диверсификации энергетического баланса, расширению использования возобновляемых источников энергии и укреплению энергетической безопасности Таджикистана.

В ходе встречи отмечалось, что благодаря последовательной политике президента Таджикистана Эмомали Рахмона сотрудничество республики с Группой ИБР в последние годы вышло на качественно новый уровень.

Исламский банк развития является одним из ключевых международных партнеров Таджикистана в реализации программ социально-экономического развития. Республика присоединилась к ИБР в 1996 году. Банк поддерживал проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и других секторах экономики Таджикистана.

По данным ИБР, совокупный объем одобренного финансирования Группы банка для Таджикистана достиг порядка $1 млрд. Поддержка банка направлена на модернизацию инфраструктуры, развитие производственного потенциала, повышение качества социальных услуг и содействие устойчивому экономическому росту страны.

Одним из значимых направлений сотрудничества является развитие энергетического сектора. В частности, в июне 2024 года были подписаны соглашения о финансировании строительства Рогунской ГЭС на общую сумму $150 млн. Банк также участвует в поддержке регионального проекта CASA-1000, предусматривающего развитие трансграничной торговли электроэнергией между Центральной и Южной Азией.

Сотрудничество с ИБР имеет важное значение для реализации стратегических задач Таджикистана в энергетической сфере, включая укрепление энергетической независимости, увеличение генерирующих мощностей, развитие возобновляемой энергетики и расширение экспортного потенциала электроэнергии.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества и продолжении совместной работы по продвижению приоритетных проектов в энергетическом секторе.

Таджикистан Эмомали Рахмон
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