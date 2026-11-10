Таджикистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере архитектуры и строительства
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Низом Мирзозода провел в Душанбе встречу с министром жилья, городского и сельского строительства КНР Ни Хуном, сообщила пресс-служба комитета.
Встреча состоялась по согласованию с исполнительным аппаратом президента Таджикистана.
Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в области архитектуры, градостроительства и жилищного хозяйства.
Особое внимание было уделено вопросам привлечения китайских строительных компаний к реализации инфраструктурных, жилищных и других строительных проектов в Таджикистане, а также расширения участия китайского бизнеса в развитии строительной отрасли республики.
Отдельно обсуждалась практическая реализация меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран, подписанного в мае 2026 года.
Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам применения передового китайского опыта в городском планировании, внедрения современных строительных технологий, повышения качества строительных работ, подготовки квалифицированных кадров и расширения профессиональных контактов.
По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в укреплении прямых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на развитие архитектурно-строительной отрасли.