Таджикистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере архитектуры и строительства

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Низом Мирзозода провел в Душанбе встречу с министром жилья, городского и сельского строительства КНР Ни Хуном, сообщила пресс-служба комитета.

Встреча состоялась по согласованию с исполнительным аппаратом президента Таджикистана.

Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в области архитектуры, градостроительства и жилищного хозяйства.

Особое внимание было уделено вопросам привлечения китайских строительных компаний к реализации инфраструктурных, жилищных и других строительных проектов в Таджикистане, а также расширения участия китайского бизнеса в развитии строительной отрасли республики.

Отдельно обсуждалась практическая реализация меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран, подписанного в мае 2026 года.

Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам применения передового китайского опыта в городском планировании, внедрения современных строительных технологий, повышения качества строительных работ, подготовки квалифицированных кадров и расширения профессиональных контактов.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в укреплении прямых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на развитие архитектурно-строительной отрасли.