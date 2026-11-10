Фондовые индексы Европы завершили торги уверенным ростом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги в понедельник уверенным ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,26% - до 656,52 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1%, германский DAX - 1,7%, французский CAC 40 - 1,2%, итальянский FTSE MIB - 2,7%, испанский IBEX 35 - 1,9%.

Лидером подъема среди компонентов Stoxx 600 стали акции итальянского Banco BPM (+10,1%). Французский банк Credit Agricole предложил объединить свое подразделение в Италии с Banco BPM в виде обмена акциями, в результате которого у него будет 45% в объединенной компании. Предложение предусматривает "премию в размере 20%", а также внеочередные дивиденды на сумму 1 млрд евро, которые получат акционеры Banco BPM.

Стоимость бумаг UniCredit выросла на 6,2%. Итальянский банк в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 24%, выручку - на 12%. Он также объявил о повышении промежуточных дивидендов более чем вдвое.

Акции других европейских представителей банковского сектора тоже заметно подорожали, в том числе TBC Bank - на 8,4%, Commerzbank - на 4,1%, Deutsche Bank - на 2,9%, Societe Generale - на 2,4%.

Технологический сектор получил передышку после обвала, спровоцированного опасениями относительно ужесточения урегулирования в сфере ИИ после победы демократов на выборах в Конгресс США. Цена бумаг Infineon Technologies выросла на 6,1%, ASML Holding - на 4,8%, BE Semiconductor - на 2,5%, STMicroelectronics - на 5,3%.

Аналитики Citigroup улучшили рекомендацию для европейского рынка акций (без учета Великобритании) до "выше рынка" с "нейтрально", отметив менее значительную подверженность региона рискам, связанным с ИИ, по сравнению с США.

Эксперты Goldman Sachs подчеркнули в своем обзоре, что Европа получила меньше выгод от роста интереса к ИИ, однако теперь это становится ее преимуществом.

Уверенный подъем по итогам торгов в понедельник показали акции горнодобывающих компаний, в том числе Endeavour Mining (+4,6%), Antofagasta (+6,2%), Fresnillo (+5%), Anglo American (+5,2%), BHP Group (+2,6%), Glencore (+4,1%).

Заметно подорожали также бумаги оборонных подрядчиков Hensoldt (+6,9%), Leonardo (+4,9%), Rheinmetall (+4%), BAE Systems (+3,6%) и Thales (+3,2%).

В число лидеров снижения в сводном индексе вошли акции Euronext (-4,4%), Siemens Healthineers (-3,4%), Orlen (-3,2%).

Рыночная стоимость Hochtief опустилась на 1,3% после того, как ее крупнейший акционер - испанская ACS - опроверг сообщения о планируемом поглощении германской строительной компании.

Акции химкомпании Evonik подешевели на 1% на информации о том, что она по-прежнему отвергает предложение конкурирующей BASF о возможном слиянии.

Котировки бумаг некоторых производителей товаров класса люкс подешевели на фоне статданных из Китая, показавших ослабление инфляции в стране в октябре на фоне вялости потребительского спроса. Китайский рынок является ключевым для этих компаний.

Рыночная стоимость LVMH опустилась на 1,5%, Moncler - на 1,3%, Hermes - на 0,7%.