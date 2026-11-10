МВФ и Таджикистан обсудили повышение прозрачности государственных финансов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вопросы повышения прозрачности государственных финансов, совершенствования бюджетного планирования и управления финансовыми рисками обсудили представители Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты парламента) Таджикистана с делегацией миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает пресс-служба нижней палаты, руководство комитета Маджлиси намояндагон по экономике и финансам встречалось с представителями департамента по финансовым вопросам МВФ.

Стороны рассмотрели текущее состояние прозрачности государственных финансов, доступность и полноту финансовой информации, качество отчетности, а также механизмы планирования и прогнозирования государственного бюджета.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию нормативно-правовой базы, выявлению и управлению финансовыми рисками, повышению достоверности макроэкономических прогнозов.

Ожидается, что результаты оценки и практические рекомендации экспертов МВФ позволят определить приоритетные направления дальнейшего совершенствования системы управления государственными финансами Таджикистана.

Делегация МВФ находится в Таджикистане с 28 октября по 11 ноября 2026 года. Основной целью миссии является проведение оценки прозрачности государственных финансов (Fiscal Transparency Evaluation, FTE).