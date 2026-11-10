Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанций в трех областях Украины

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на вторник нанесли удары беспилотниками по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, заявили в Минобороны РФ.

"В течение ночи в результате ударов поражены: в населенном пункте Вольногорск Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ; в городе Кременчуг Полтавской области электроподстанция 154 кВ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в Киевской области нанесены удары по двум электроподстанциям 110 кВ в населенных пунктах Переяслав и Яготин.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины и морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, используемым в интересах ВСУ", - заявило российское военное ведомство.