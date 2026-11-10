ВС РФ нанесли удары дронами в Черном море по двум сухогрузам и танкеру

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками в Черном море по связанным с ВСУ двум сухогрузам и танкеру, заявило Минобороны РФ во вторник.

"В акватории Черного моря поражены: северо-восточнее Одессы - сухогруз с вооружением и военным имуществом и морское судно типа танкер, доставлявшее горюче-смазочные материалы для украинской армии", - сообщило министерство.

Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено восточнее Одессы, добавили в Минобороны РФ.