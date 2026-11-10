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ВС РФ нанесли удары дронами в Черном море по двум сухогрузам и танкеру

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками в Черном море по связанным с ВСУ двум сухогрузам и танкеру, заявило Минобороны РФ во вторник.

"В акватории Черного моря поражены: северо-восточнее Одессы - сухогруз с вооружением и военным имуществом и морское судно типа танкер, доставлявшее горюче-смазочные материалы для украинской армии", - сообщило министерство.

Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено восточнее Одессы, добавили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса Черное море
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