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Лукашенко отправился с визитом в Москву

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, информирует приближенный к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Сообщается, что глава государства в Москве 11 ноября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

"В своем выступлении президент Белоруссии подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития Организации.", - говорится в сообщении.

По итогам саммита ожидается подписание порядка двух десятков документов, в числе которых итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества по различным направлениям.

Также планируется, что 10 ноября в Москве состоится двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко ОДКБ Белоруссия
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