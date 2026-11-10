США не будут публиковать октябрьские данные по годовой инфляции из-за шатдауна в 2025 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министерство труда США во вторник не станет публиковать октябрьские данные по росту потребительских цен (индекс CPI) в годовом выражении, поскольку годом ранее информация не собиралась из-за шатдауна, что не позволяет сделать годовое сравнение, пишет CNBC.

В сентябре годовая инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 3,7% по сравнению с 3,4% месяцем ранее и стала максимальной с апреля.

Министерство труда США в 16:30 по Москве во вторник обнародует только данные об общей и базовой инфляции в помесячном выражении. Как прогнозируют опрошенные Trading Economics аналитики, потребительские цены в октябре выросли на 0,6% относительно сентября, а без учета продуктов и топлива – на 0,3%. В сентябре первый показатель повысился на 0,3%, второй – на 0,2%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными по инфляции и учитывает ее при принятии решений относительно ключевой процентной ставки. Вероятность того, что ФРС повысит стоимость заимствований на заседании в декабре, в настоящее время оценивается рынком в 82,4%, по данным CME FedWatch.