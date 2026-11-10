Кушнер выразил надежду на позитивные итоги начинающихся в Абу-Даби переговоров

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер во вторник выразил надежду, что переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби принесут хорошие результаты.

"Я думаю, предстоящие два дня переговоров будут очень продуктивными", - сказал он перед началом консультаций в Абу-Даби.

Кушнер поблагодарил всех присутствующих и отметил, что нужно было проявить мужество для участия в данной встрече.

Он добавил, что переговоры могут привести к созданию новой общей системы безопасности.

"Мы надеемся, что создадим новые основы, которые обеспечат нам десятилетия, если не столетия, мира. Надеемся, что это будет последняя война", - отметил он.