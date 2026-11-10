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Спецпосланник Трампа считает необходимой систему, которая обеспечит мир в Европе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США считают нужным выработать новую систему безопасности, которая надолго обеспечит мир на территории Европы, заявил во вторник спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.

"Нужна новая система, которая обеспечит мир на десятилетия или столетия", - сказал он на трехсторонней встрече США, РФ и Украины в Абу-Даби.

Кушнер добавил, что целью встречи будет обсуждение не только украинского урегулирования, но и "отношений Европы, России и Украины в сфере безопасности".

Джаред Кушнер США
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