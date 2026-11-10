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РФ не будет настаивать на исключении Армении из ОДКБ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению (из ОДКБ - ИФ), мы так не будем делать", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Москве.

Он отметил, что со стороны Армении не поступало никаких заявок о выходе из ОДКБ или из ЕАЭС.

"(Премьер Армении Никол - ИФ) Пашинян сказал, что ОДКБ больше не интересует Армению, потому что для Армении ОДКБ бесполезна. Тем не менее, это всё остаётся словами, не подкреплёнными какими-либо документами. И мы, как люди законопослушные, которые привержены своим договорным обязательствам, сегодня вот договорились вынести на рассмотрение глав государств решение о приостановке приёма на работу в секретариат граждан Армении и права голоса Армении в ОДКБ, ровно в соответствии со статьёй 25 Устава нашей организации", - сказал российский министр.

МИД РФ ОДКБ Сергей Лавров Армения
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