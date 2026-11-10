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Лондон выделит 90 млн фунтов на защиту подводной инфраструктуры северной Атлантики

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании решило направить 90 млн фунтов стерлингов (примерно $120,6 млн) на разработку дронов, сенсоров и систем искусственного интеллекта для защиты подводной инфраструктуры в северной части Атлантического океана.

"Новый инвестиционный пакет объемом 90 млн фунтов стерлингов укрепит безопасность Великобритании (...) в северной части Атлантического океана. Средства направят на создание дронов, сенсоров и ИИ для ВМС", - сообщили на Даунинг-стрит.

Меры реализуют в рамках программы "Атлантический бастион" - плана ВМС для отслеживания подводных лодок противника и защиты обширной сети важнейшей подводной инфраструктуры, включая кабели связи и энергетические сети.

Кроме того, в рамках инициативы правительство подпишет соглашение с базирующейся в графстве Гэмпшир компанией Ocean Infinity Solutions, которая специализируется на морской робототехнике. Отмечается, что это решение обеспечит почти 200 новых рабочих мест и, тем самым, укрепит оборонный сектор британской экономики.

Великобритания Гэмпшир Атлантика Атлантический океан Ocean Infinity Solutions
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