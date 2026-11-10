Лондон выделит 90 млн фунтов на защиту подводной инфраструктуры северной Атлантики

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании решило направить 90 млн фунтов стерлингов (примерно $120,6 млн) на разработку дронов, сенсоров и систем искусственного интеллекта для защиты подводной инфраструктуры в северной части Атлантического океана.

"Новый инвестиционный пакет объемом 90 млн фунтов стерлингов укрепит безопасность Великобритании (...) в северной части Атлантического океана. Средства направят на создание дронов, сенсоров и ИИ для ВМС", - сообщили на Даунинг-стрит.

Меры реализуют в рамках программы "Атлантический бастион" - плана ВМС для отслеживания подводных лодок противника и защиты обширной сети важнейшей подводной инфраструктуры, включая кабели связи и энергетические сети.

Кроме того, в рамках инициативы правительство подпишет соглашение с базирующейся в графстве Гэмпшир компанией Ocean Infinity Solutions, которая специализируется на морской робототехнике. Отмечается, что это решение обеспечит почти 200 новых рабочих мест и, тем самым, укрепит оборонный сектор британской экономики.