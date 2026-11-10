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Премьеры Словакии и Венгрии выразили недовольство ультиматумом Мерца по бюджету ЕС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник раскритиковал канцлера Германия Фридриха Мерца за его угрозу заблокировать бюджет ЕС из-за нежелания некоторых стран выделять финансирование Украине, сообщают европейские СМИ.

По их данным, Фицо назвал ультиматум Мерца шантажом.

"У нас есть такое же право вето, как и у канцлера ФРГ", - добавил он.

По информации Bloomberg, премьер Венгрии Петер Мадьяр также выступил против требования Мерца включить помощь Украине в бюджет ЕС.

Накануне газета FT сообщала, что Мерц предупредил председателя Европейского совета Антониу Кошту в письме, что заблокирует бюджет ЕС на 2028-2034 годы, если все государства-члены ЕС не обязуются выделить финансовую помощь Украине в 2027 году.

"Коллективное обязательство нас всех без исключения поспособствовать уменьшению дефицита бюджета Украины - это обязательное условие для решения этой проблемы и для обсуждения любых других вопросов, в частности, финансовых", - говорится в письме Мерца, с которым ознакомилась газета.

Словакия Роберт Фицо Венгрия Петер Мадьяр Фридрих Мерц ЕС Украина
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