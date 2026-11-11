В Иране заявили, что не позволят вывозить ядерные материалы со своей территории

Тегеран уведомил РФ о желании оставить у себя эти ресурсы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти не желают вывозить обогащенные ядерные материалы из страны, они пригодятся для реализации программ по строительству кораблей и подводных лодок с ядерными силовыми установками,заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Мы не позволим, чтобы хотя бы одна частица обогащенных ядерных материалов покинула Иран", - приводит Press TV его слова.

"Мы проинформировали наших российских друзей, что обогащенные материалы останутся в Иране, мы ими воспользуемся", - продолжил Резаи.

Также он напомнил, что одно из условий Ирана для окончания кризиса на Ближнем Востоке - прекращение всех боевых действий в Западной Азии, особенно в Ливане. Резаи подчеркнул, что Иран ответит в случае возобновления ударов США.

Он добавил, что Иран разработал средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят перехватывать управление американскими дронами и благополучно сажать их.

В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью "Аль-Джазире", что Россия может сыграть посредническую роль между США и Ираном. Также он сказал, что РФ готова принять иранский обогащенный уран, если наличие этих ядерных материалов мешает переговорам сторон.