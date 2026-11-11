Поиск

В Иране заявили, что не позволят вывозить ядерные материалы со своей территории

Тегеран уведомил РФ о желании оставить у себя эти ресурсы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти не желают вывозить обогащенные ядерные материалы из страны, они пригодятся для реализации программ по строительству кораблей и подводных лодок с ядерными силовыми установками,заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Мы не позволим, чтобы хотя бы одна частица обогащенных ядерных материалов покинула Иран", - приводит Press TV его слова.

"Мы проинформировали наших российских друзей, что обогащенные материалы останутся в Иране, мы ими воспользуемся", - продолжил Резаи.

Также он напомнил, что одно из условий Ирана для окончания кризиса на Ближнем Востоке - прекращение всех боевых действий в Западной Азии, особенно в Ливане. Резаи подчеркнул, что Иран ответит в случае возобновления ударов США.

Он добавил, что Иран разработал средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят перехватывать управление американскими дронами и благополучно сажать их.

В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью "Аль-Джазире", что Россия может сыграть посредническую роль между США и Ираном. Также он сказал, что РФ готова принять иранский обогащенный уран, если наличие этих ядерных материалов мешает переговорам сторон.

Иран РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученые прогнозируют откол айсберга размером с Москву от ледника Эймери в ближайшие 10 лет

 Ученые прогнозируют откол айсберга размером с Москву от ледника Эймери в ближайшие 10 лет

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Запроса от премьера Норвегии на новый разговор с Путиным не было

В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о планах обсудить вопрос о территориях на переговорах в Абу-Даби

 Politico узнало о планах обсудить вопрос о территориях на переговорах в Абу-Даби

Египет подтвердил предоставление военной помощи Саудовской Аравии для борьбы с хуситами

 Египет подтвердил предоставление военной помощи Саудовской Аравии для борьбы с хуситами

SCMP сообщила, что Украина и КНДР могут не войти в повестку встречи лидеров РФ, КНР и США

Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

 Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

Два летевших в Петербург самолета сели в Хельсинки из-за закрытия Пулково

Латвия продлила визовые ограничения для россиян и белорусов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12897 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов