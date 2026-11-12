Ким Чен Ын проинспектировал строительство базы северокорейских ВМС на Японском море

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в среду строящуюся современную военно-морскую базу на Японском море, передает ЦТАК.

"Ким Чен Ын (...) подчеркнул стратегическую важность военно-морской базы", - отмечает ЦТАК.

Возведение базы ВМС, согласно публикации, продвигается "по постановлению IX партсъезда и II Пленума ЦК партии девятого созыва". Место расположения данной базы не уточняется.

Северокорейский лидер заслушал доклад о ходе ее строительства.

Кроме того, он "дал указания в связи с размещением стратегических элементов для последовательного осуществления модернизации и многофункциональности базы".

"Ким Чен Ын отметил, что строительство современной военно-морской базы является последовательно важнейшим и основным делом, непосредственно связанным с безопасностью нашего государства и защитой суверенитета на море", - говорится в публикации.