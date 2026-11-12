Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx 600 вырос по итогам третьей сессии подряд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги среды ростом, в том числе благодаря сильному подъему котировок в технологическом секторе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,7% - до 663,05 пункта, закрывшись в плюсе третью сессию подряд.

Британский FTSE 100 повысился на 0,8%, германский DAX - на 1,2% (до исторического максимума), французский CAC 40 - на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,5%.

Как показали опубликованные в среду окончательные данные, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 2,8% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в сентябре, когда она была максимальной с декабря 2023 года.

Промышленное производство в Италии в сентябре выросло на 1,2% в помесячном сравнении после сокращения на такую же величину в августе. Эксперты в среднем прогнозировали подъем в сентябре на 0,7%, сообщает Trading Economics. В годовом сравнении промпроизводство уменьшилось на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 стали французский производитель полупроводниковых компонентов Soitec и австрийская AT&S Austria Technologie und Systemtechnik, выпускающая печатные платы и подложки для интегральных схем (+11,9% у обоих).

Акции других технологических компаний также заметно поднялись в цене после того, как американская CoreWeave, работающая в сфере облачных вычислений для ИИ, дала хороший прогноз. Бумаги Aixtron подорожали на 8%, Technoprobe - на 7,7%, ASM International - на 7%, Infineon Technologies - на 6,3%, BE Semiconductor - на 5,9%, STMicroelectronics - на 5,2%, ASML Holding - на 3,1%.

Котировки Siemens Energy подскочили на 10,8%. Производитель энергетического оборудования в июле-сентябре увеличил чистую прибыль почти в шесть раз, а также повысил размер годовых дивидендов более чем втрое. Компания также объявила о расширении программы buyback на 9 млрд евро.

Стоимость акций оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd поднялась на 6,3% после того, как он уже третий раз в этом году улучшил годовой прогноз на фоне сохранения высокого уровня ставок фрахта, отметив более сильное, чем ранее ожидалось, начало четвертого квартала.

Капитализация RWE увеличилась на 1,8%. Скорректированные чистая прибыль и EBITDA энергетической компании в январе-сентябре превзошли ожидания рынка.

Iberdrola нарастила рыночную стоимость на 0,9% после сообщений СМИ о том, что испанская энергокомпания планирует продажу германских активов в сфере солнечной энергетики, которые могут быть оценены в 100-200 млн евро.

Позитивную динамику показали представители нефтегазовой отрасли BP Plc (+2,7%), Equinor (+3,4%), TotalEnergies (+1,5%) и Shell (+1,4%), а также горнодобывающие Antofagasta (+2,3%), Anglo American (+2,3%), Glencore (+2,2%) и Rio Tinto (+1%).

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали котировки чешской CSG (-21,6%). Поставщик военной продукции ухудшил прогноз маржи по операционной прибыли до 21% с 24-25% на фоне снижения цен на некоторые виды боеприпасов, а также проблем со сроками поставок в третьем квартале.

Другие оборонные подрядчики также потеряли в стоимости, в том числе Rheinmetall (-6,9%), Renk Group (-4,5%), Babcock International (-2,1%), Leonardo (-1,8%) и Thales (-1%).

Акции производителя ветровых турбин Vestas Wind Systems упали на 3,8% из-за слабой квартальной отчетности.

Бумаги E.ON подешевели на 1,7%. Энергетический концерн в январе-сентябре получил скорректированную EBITDA на уровне ожиданий рынка, нарастив выручку на 4%, а также подтвердил прогноз на текущий год.

ABN Amro в третьем квартале получил прибыль лучше прогноза аналитиков, однако котировки голландского банка снизились на 1%.