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"КазТрансОйл" нарастил транспортировку нефти в январе-октябре на 3,6%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) за 10 месяцев 2026 года нарастило объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на 3,6%, до 38,3 млн тонн, сообщила компания в четверг.

"За отчетный период отдельно по системе магистральных нефтепроводов компании транспортировано 38 млн 306 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 323 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении КТО, опубликованном на сайте компании в четверг.

На нефтеперерабатывающие заводы Казахстана по системе магистральных нефтепроводов КТО за 10 месяцев транспортировано 15 млн 522 тыс. тонн нефти, что на 643 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

КазТрансОйл Казахстан
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