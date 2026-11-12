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"КазТрансОйл" за 10 месяцев прокачал более 8,3 млн тонн нефти по маршруту Атырау-Самара

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" (КТО) за 10 месяцев 2026 года осуществило транспортировку нефти по направлению Атырау - Самара в объеме более 8,3 млн тонн нефти, сообщила компания в четверг.

"По участку "Атырау - Самара" магистрального нефтепровода "Узень - Атырау - Самара" за 10 месяцев 2026 года транспортировано 8 млн 373 тыс. тонн нефти", - говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте в четверг.

КТО не приводит данные по транспортировке по указанному маршруту за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев 2026 года объем транспортировки нефти по участку Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара составлял 7 млн 573 тыс. тонн.

По магистральному нефтепроводу Узень - Атырау - Самара осуществляется экспорт казахской нефти через территорию России в направлении мировых рынков в систему трубопроводов российской "Транснефти" в Самаре.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

КазТрансОйл Казахстан
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