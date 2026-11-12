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В Сеуле сомневаются в возможности встречи между США и КНДР в рамках саммита АТЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - КНДР вряд ли примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае на следующей неделе, заявил агентству "Ренхап" неназванный чиновник администрации президента Южной Кореи.

"Трудно сказать, что вероятность переговоров между Северной Кореей и Соединенными Штатами равна нулю, но я думаю, что вероятность этого невелика", - сказал он.

По его словам, Пхеньян вряд ли примет участие в саммите АТЭС на следующей неделе. Соответственно шансы на переговоры между двумя сторонами невелики.

При этом чиновник заявил, что Сеул уделяет пристальное внимание возможному саммиту между лидерами США, Китая и России. По его мнению, возможность обсуждения "вопросов Корейского полуострова" на потенциальной встрече также нельзя исключать.

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Чжу заявил в парламенте: "Мы внимательно следим за развитием событий с участием США, Китая и России, поскольку нельзя исключать возможность обсуждения в ходе встречи вопросов, касающихся Корейского полуострова", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ноябре.

"Я могу. Это будет захватывающе, не так ли? Но я с ним хорошо лажу", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о возможности встречи с Ким Чен Ыном в ноябре в Азии.

Трамп также заявлял, что во время своей поездки в Китай планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить с ними денуклеаризацию.

Financial Times писала, что чиновники из трех стран обсуждают возможную встречу трех лидеров "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.

АТЭС КНДР Шэньчжэн Северная Корея Ким Чен Ын Южная Корея США
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