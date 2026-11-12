ЕС не видит большого прогресса в вопросе прекращения украинского конфликта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в ЕС не наблюдают особого прогресса в вопросах достижения прекращения огня на Украине и создания условий для мирного соглашения.

"Пока что мы наблюдали лишь ограниченный прогресс в этом направлении", - заявил он в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Дублине.

Кошта отметил, что по его мнению, сначала необходимо достичь перемирия, потом добиться возобновления судоходства в Черном море и уже после этого – создать условия для мирного соглашения.

Однако, добавил Кошта, ЕС поддерживает усилия по украинскому урегулированию.

"Мы поддерживаем те дипломатические усилия, которые сейчас предпринимаются", - сказал он.

При этом Кошта подчеркнул, что с точки зрения ЕС целью любых таких усилий должна быть "попытка убедить Россию сесть за стол переговоров".