Поиск

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 произошел в акватории Тихого океана вблизи острова Новая Ирландия (Папуа - Новая Гвинея) в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:04 по Москве землетрясения находился в 182 км к северо-востоку от города Кавиенг, расположенного в северной части острова Новая Ирландия, и в 801 км на северо-восток от города Лаэ на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,8. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Новая Гвинея Новая Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кушнер сообщил, что готовящийся обмен пленными может затронуть тысячи человек

Кушнер надеется вскоре сообщить детали по следующему раунду переговоров по Украине

Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

 Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

 Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

 США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12944 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4136 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов