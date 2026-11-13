Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 произошел в акватории Тихого океана вблизи острова Новая Ирландия (Папуа - Новая Гвинея) в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:04 по Москве землетрясения находился в 182 км к северо-востоку от города Кавиенг, расположенного в северной части острова Новая Ирландия, и в 801 км на северо-восток от города Лаэ на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,8. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.