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Трамп заявил, что хотел бы "управиться с Кубой" до конца своего президентства

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы разобраться с ситуацией на Кубе до того, как покинет Белый дом.

"Я хочу управиться с Кубой до того, как уйду (с поста президента США - ИФ)", - заявил Трамп в интервью Salem News Channel.

Американский лидер отметил, что госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители кубинского происхождения, "с удовольствием бы это сделал".

Отвечая на вопрос ведущего, не будет ли он лично против проведения короткой военной кампании в отношении Кубы, президент ответил, что не будет.

"Я, безусловно, рассматривал бы это, да", - сказал Трамп.

По его словам, США "наблюдают очень пристально" за Гаваной, и дела там "очень плохи".

Переговорами с Кубой в американской администрации занимается Рубио. Трамп ранее выражал уверенность, что тот найдет способы решения проблем, связанных с Гаваной.

В сентябре президент США с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил о несостоятельности нынешней кубинской власти. Он отметил, что остров "терпит крах, как никогда раньше, и падет". При этом позже Трамп выражал уверенность в том, что с Гаваной получится договориться.

США в нынешнем году усилили санкционное давление на Кубу, пытаясь таким образом добиться от страны политических и экономических преобразований.

Белый дом Дональд Трамп Куба
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