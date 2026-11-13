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Спецпосланник президента США заявил о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам трех дней обсуждений украинского урегулирования заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются серьезные разногласия, однако есть и прогресс.

"Сохраняются значительные разногласия, но нас воодушевляет достигнутый прогресс. Мы предпримем всю необходимую сложную дипломатическую работу, чтобы получить прорыв, который завершит боевые действия и создаст основу для прочного мира", - написал Кушнер в соцсети X в ночь на пятницу.

По его словам, президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец украинскому конфликту.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Позже в Ирландии они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Джаред Кушнер США Украина
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