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Европейские рынки акций не показали единой динамики

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию сессии увеличился на 0,24% - до 664,63 пункта. Он завершил в плюсе четвертую сессию подряд.

Британский FTSE 100 прибавил 0,29%, германский DAX - 0,57%, французский CAC 40 - 0,49%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли по 0,12%.

Позитивные корпоративные новости поддержали европейский рынок акций, однако некоторое давление на него оказало общее снижение аппетита к риску в связи с ослаблением надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. "Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - заявил Трамп.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции британской B&M European Value Retail (+20,9%), представившей сильную отчетность за первое финансовое полугодие.

Капитализация швейцарской рекрутинговой компании Adecco Group подскочила на 14,7% на ее позитивных результатах за прошедший квартал.

Бумаги британской Burberry Group подорожали на 8%. Производитель товаров класса люкс в первом полугодии 2027 фингода увеличил скорректированную прибыль более чем втрое, гораздо сильнее прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость Siemens повысилась на 1,7%. Германский промышленный конгломерат в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 32%, выручку - на 11%, а также зафиксировал рекордный объем заказов.

Акции Rolls-Royce Holdings подорожали на 2%. Компания объявила о проведении промежуточного buyback на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд).

Бумаги Munich Re выросли в цене на 2,9%. Германская перестраховочная компания в прошлом квартале сократила чистую прибыль на 12,8%, однако показатель превзошел ожидания рынка.

Германский страховщик Allianz в июле-сентябре увеличил операционную прибыль на 6,2% и скорректировал годовой прогноз для этого показателя, повысив верхнюю границу оценки до 18,6 млрд евро с 18,4 млрд евро. Его рыночная стоимость выросла на 1,9%.

Лидером снижения в сводном индексе стали акции Endeavour Mining (-8,5%). Золотодобывающая компания предупредила в четверг, что из-за проблем на одном из ее рудников объем добычи в этом году, вероятно, будет соответствовать нижней границе прогнозного диапазона.

Заметно подешевели акции оборонных подрядчиков QinetiQ (-4,4%), Babcock International (-4,3%), Hensoldt (-3,9%), BAE Systems (-1,1%) и Thales (-1,3%).

Капитализация испанской Telefonica опустилась на 0,7%. Выручка и EBITDA телекоммуникационной компании за третий квартал оказались лучше ожиданий экспертов. Telefonica улучшила годовой прогноз EBITDA, но при этом ухудшила прогноз выручки.

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