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Таджикистан и SpaceX обсудили перспективы развития спутникового интернета

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Службы связи при правительстве Таджикистана провело рабочую встречу с официальной делегацией американской компании SpaceX (Starlink), сообщает пресс-центр ведомства.

Во встрече приняли участие профильные специалисты и эксперты обеих сторон.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание перспективам развития спутникового интернета на территории Таджикистана.

Участники встречи также обсудили направления взаимодействия в сфере современных телекоммуникационных технологий и возможности дальнейшего сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках обсуждения перспектив расширения доступа к современным услугам связи и развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Таджикистан SpaceX
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