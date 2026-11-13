Дефицит бюджета США в октябре вырос на 42%, до рекорда для этого месяца

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в октябре составил $404 млрд, что на 42% превышает показатель того же месяца прошлого года ($284,3 млрд), свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

Дефицит стал рекордным для октября.

Доходы бюджета уменьшились на 9%, до $369 млрд с $404 млрд годом ранее. Сборы по налогам на доходы физических лиц - основной источник поступлений в бюджет - уменьшились до $186 млрд с $217 млрд годом ранее.

Расходы бюджета выросли на 13% - до $773 млрд с $689 млрд в октябре прошлого года. Траты на программу медицинского страхования Medicare составили $170 млрд против $150,6 млрд годом ранее.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Дефицит госбюджета США по итогам 2026 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,992 трлн, что на $217 млрд (на 12,2%) больше показателя за предыдущий фингод. Это самое значительное отрицательное сальдо с 2021 фингода, когда бюджет пострадал от расходов, направленных на восстановление после пандемии COVID-19.