Алиев сообщил, что Азербайджан планирует наращивать поставки газа в Европу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует наращивать поставки газа в Европу за счет открытия новых месторождений, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Алиев 12 ноября принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" (Building a competitive Europe - innovation, connectivity and affordable energy) в Дублине в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

"Коснувшись роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, глава государства отметил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный в 2022 году. Он сообщил, что с тех пор поставки газа из нашей страны в Европейский Союз увеличились с 8 млрд до 13 млрд кубометров. Это составляет почти половину экспорта Азербайджана. Президент Алиев сообщил о планах наращивания поставок газа, подчеркнув в этой связи открытие новых месторождений", - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.

По его словам, в настоящее время газопровод, протянувшийся от Баку до Италии через территории семи стран и обеспечивающий поставки газа в десять стран Европейского Союза через интерконнекторы в Болгарии, полностью загружен. Алиев подчеркнул необходимость расширения его пропускной способности, сообщив, что мощность трубопровода, пролегающего в Грецию и Италию, увеличена с 10 млрд до 11,2 млрд кубометров.

Он также отметил, что в будущем роль альтернативных источников энергии будет еще больше возрастать.

Президент добавил, что общая производственная мощность перерабатывающих предприятий Азербайджана (внутри страны и за рубежом) составляет 30 млн тонн.