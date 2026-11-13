Поиск

Алиев сообщил, что Азербайджан планирует наращивать поставки газа в Европу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует наращивать поставки газа в Европу за счет открытия новых месторождений, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Алиев 12 ноября принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" (Building a competitive Europe - innovation, connectivity and affordable energy) в Дублине в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

"Коснувшись роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, глава государства отметил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный в 2022 году. Он сообщил, что с тех пор поставки газа из нашей страны в Европейский Союз увеличились с 8 млрд до 13 млрд кубометров. Это составляет почти половину экспорта Азербайджана. Президент Алиев сообщил о планах наращивания поставок газа, подчеркнув в этой связи открытие новых месторождений", - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.

По его словам, в настоящее время газопровод, протянувшийся от Баку до Италии через территории семи стран и обеспечивающий поставки газа в десять стран Европейского Союза через интерконнекторы в Болгарии, полностью загружен. Алиев подчеркнул необходимость расширения его пропускной способности, сообщив, что мощность трубопровода, пролегающего в Грецию и Италию, увеличена с 10 млрд до 11,2 млрд кубометров.

Он также отметил, что в будущем роль альтернативных источников энергии будет еще больше возрастать.

Президент добавил, что общая производственная мощность перерабатывающих предприятий Азербайджана (внутри страны и за рубежом) составляет 30 млн тонн.

Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 13 ноября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

 Фондовые индексы США завершили торги снижением

КСИР заявил, что нанес удар по американскому радару в Бахрейне

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

 Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

Кушнер сообщил, что готовящийся обмен пленными может затронуть тысячи человек

Кушнер надеется вскоре сообщить детали по следующему раунду переговоров по Украине

Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

 Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

 Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

 США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12946 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4137 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов