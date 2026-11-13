Таджикистан и Узбекистан обсудили расширение промышленной кооперации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Развитие сотрудничества в промышленной сфере, в том числе в рамках реализации двусторонней программы промышленной кооперации обсудили заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Азиз Назар и первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Фируза Хамидова.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень добрососедских и союзнических отношений между двумя странами, а также значительный потенциал дальнейшего расширения взаимодействия в промышленной сфере, сообщает пресс-центр министерства промышленности и новых технологий Таджикистана.

Особое внимание участники уделили своевременной и эффективной реализации Программы промышленной кооперации между правительствами Таджикистана и Узбекистана.

В частности, обсуждались активизация взаимодействия по приоритетным направлениям промышленного развития, расширение производственной кооперации, создание совместных предприятий, углубление переработки сырья и увеличение выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, стороны обменялись опытом в области развития промышленности и рассмотрели перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества с учётом промышленного и ресурсного потенциала двух стран, а также взаимодополняемости их производственных возможностей.

Развитие промышленной кооперации происходит на фоне расширения торгово-экономических связей между двумя государствами. В последние годы Таджикистан и Узбекистан последовательно наращивают взаимную торговлю, расширяют инвестиционное взаимодействие и создают условия для реализации совместных экономических проектов.

Важным направлением двустороннего сотрудничества остаётся развитие предпринимательских связей. По данным Национального комитета по статистике Узбекистана, на 1 февраля 2026 года в стране действовали 410 предприятий с участием таджикского капитала, в том числе 102 совместных предприятия и 308 компаний со стопроцентным участием таджикского капитала.

В свою очередь, на территории Таджикистана также функционируют предприятия с участием узбекского капитала. По опубликованным в 2026 году данным, их количество достигало 131. Деятельность таких предприятий способствует развитию производственных связей, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и расширению ассортимента выпускаемой продукции.

Важную роль в развитии экономического взаимодействия играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которой рассматриваются вопросы расширения взаимной торговли, привлечения инвестиций, промышленной кооперации и реализации совместных проектов.

Расширение сотрудничества в промышленной сфере открывает дополнительные возможности для организации совместных производств, внедрения современных технологий, переработки местного сырья и увеличения поставок готовой продукции на рынки двух стран и третьих государств.

Таким образом, укрепление промышленной кооперации становится одним из важных направлений дальнейшего развития торгово-экономических отношений Таджикистана и Узбекистана.