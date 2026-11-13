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В КСИР сообщили о подрыве газовоза в Ормузском проливе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Газовоз, шедший в восточной части Ормузского пролива, наткнулся на мину, после чего произошел взрыв, сообщает в пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

"Судно с сжиженным природным газом, проигнорировав неоднократные предупреждения, попыталось пересечь (...) восточный район Ормузского пролива. Газовоз столкнулся с миной, произошел мощный взрыв", - говорится в телеграм-канале КСИР.

Отмечается, что судно пыталось миновать пролив по не одобренному Тегераном южному маршруту, который проходит близ побережья Омана.

В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования этого морского пути и подчеркивали, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

Хроника 28 февраля – 13 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Ормузский пролив
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