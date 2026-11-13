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МВФ фиксирует инфляционные риски в странах Центральной Азии и Ближнего Востока

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует странам Центральной Азии (ЦА) и Ближнего Востока ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для борьбы с инфляционными рисками, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли на презентации регионального обзора фонда в Ташкенте в пятницу.

"Главный риск, который мы фиксируем, состоит в том, что инфляция способна оказаться выше наших прогнозных оценок. Мы ожидаем замедления инфляции до целевых уровней для ряда экономик, однако баланс рисков смещен преимущественно в сторону более высоких значений", - сказал Кардарелли.

По его словам, в такой ситуации именно монетарная политика должна выступить "первым рубежом обороны".

"С учетом того, что регион вступает в текущий цикл с инфляционными показателями, уже превышающими целевые ориентиры, на центральные банки ложится ключевая ответственность за противодействие этим угрозам. Поэтому борьба с инфляционными рисками в странах Ближнего Востока и Центральной Азии требует акцентирования на ужесточении ДКП", - отметил он.

Представитель фонда указал, что динамика инфляции в регионе развивается неоднородно - замедление инфляционного давления отмечается в странах, которые проводят более жесткую монетарную политику.

Согласно оценкам МВФ, в Узбекистане и Казахстане, наблюдается замедление инфляции. Однако в большинстве стран региона инфляция продолжает оставаться выше установленных целевых ориентиров, что остается основным источником беспокойства для фонда.

"Страны, где инфляция в 2026 году пошла на спад, в частности, Казахстан и Узбекистан, характеризуются наиболее жесткой монетарной политикой. И наоборот, ускорение инфляции зафиксировано в государствах с мягкой и стимулирующей денежно-кредитной политикой, например, в Киргизии", - отметил Кардарелли.

Представитель фонда также предостерег страны региона от стремления смягчать шоки предложения на энергетическом рынке посредством широкомасштабного субсидирования. По его словам, при шоках предложения фискальная политика фактически лишена возможностей для маневра, за исключением случаев точечных, ограниченных по времени и тщательно выверенных адресных мер поддержки.

Карделли добавил, что страны-экспортеры нефти в регионе, прежде всего Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, на фоне потенциальных геополитических и экономических рисков получают определенный положительный эффект.

"В свою очередь, импортеры нефти в регионе, включая, в том числе Узбекистан, увидят рост ВВП примерно на 0,5% ниже, чем в базовом прогнозе. Кроме этого, инфляция будет выше в каждой стране из-за роста расходов на энергию", - отметил он.

МВФ
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