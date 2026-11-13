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Местонахождение более 400 кг обогащенного урана в Иране неизвестно

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ до сих пор не знают о местонахождении более 400 кг обогащенного урана в Иране, говорится в техническом докладе МАГАТЭ по Ирану, опубликованном в Вене.

"Отсутствие информации и отказ в предоставлении доступа к объектам для проверки материалов, которые потенциально могут применяться и в военных целях, являются причиной для серьезной обеспокоенности, ситуация должна быть урегулирована в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении ЭФЭ со ссылкой на МАГАТЭ, опубликованном в четверг.

При этом, по данным ЭФЭ, в МАГАТЭ подчеркнули, что удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана создали беспрецедентную ситуацию, однако в ведомстве считают "крайне важным", чтобы инспекции МАГАТЭ в стране возобновились как можно скорее.

МАГАТЭ Иран уран
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