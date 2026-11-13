МЭА оценило рост нефтеэкспорта из РФ в октябре в 260 тыс. б/с

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в октябре составил 6,82 млн баррелей в сутки (б/с), что на 260 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, но на 570 тыс. б/с ниже уровня октября 2025-го, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В частности, экспорт нефти в прошлом месяце составил 5,33 млн б/с. Это соответствует уровню сентября и на 220 тыс. б/с больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Крупнейшими импортерами российской нефти в октябре, по расчетам МЭА, стали Китай и Индия, закупавшие 2,3 млн б/с и 2,1 млн б/с соответственно.

Экспорт нефтепродуктов из России, в свою очередь, увеличился к сентябрю на 260 тыс. б/с, до 1,49 млн б/с. При этом показатель был на 790 тыс. б/с ниже октября 2025 года.

Суммарный доход России от нефтяного экспорта в прошлом месяце составил $21,15 млрд – самый высокий уровень с мая. Это на $3,61 млрд больше, чем в сентябре, и на $8,33 млрд больше, чем в октябре прошлого года. Главным образом, рост выручки обусловлен ростом мировых цен как на нефть, так и нефтепродукты.