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МАГАТЭ неизвестно расположение и состояние четвертого иранского объекта по обогащению урана

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагают данными о точном расположении и состоянии четвертого иранского объекта по обогащению урана, говорится в ежеквартальном отчете организации, распространенном в пятницу среди стран-членов.

В документе отмечается, что, по данным Тегерана, объект был построен в Исфахане до ударов США и Израиля по трем иранским ядерным центрам в прошлом году. Инспекторы не знают, работает ли этот объект и есть ли на нём ядерные материалы.

МАГАТЭ указало, что Иран хранит большую часть своего высокообогащенного урана в комплексе подземных туннелей на своем объекте в Исфахане.

В докладе подтверждаются сделанные ранее выводы о том, что Иран обогащает уран до 60%, что является шагом к достижению оружейного уровня. При этом у МАГАТЭ вызывает озабоченность по поводу отсутствия доступа к объекту в Исфахане, одному из трех объектов который, как утверждали США, был "уничтожен" в ходе прошлогодней операции.

МАГАТЭ подчеркнуло, что на спутниковых снимках оно зафиксировало "регулярную активность автотранспорта у входа в туннельный комплекс в Исфахане, в котором хранился (уран), обогащенный до 20% и 60% U-235...", подчеркнув необходимость проведения безотлагательных инспекций.

По данным агентства, всего Иран располагает 440,9 кг 60-процентно обогащенного урана.

МАГАТЭ Иран Исфахан
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