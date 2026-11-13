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Сбой в работе Microsoft затронул сервисы Outlook, Teams и Copilot по всему миру

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Масштабный сбой в сервисах Microsoft, включая Outlook, Teams и Copilot, коснулся миллионов клиентов компании и затронул ряд сторонних сервисов, интегрированных с ее продуктами.

Microsoft объяснила сбой проблемами с серверами и заявила, что ей неизвестно о какой-либо вредоносной активности. В последнем сообщении, опубликованном в пятницу, компания отметила признаки стабилизации работы сервисов после более масштабного внедрения исправлений, направленных на устойчивое восстановление их работы.

Сбой затронул государственные учреждения Австралии, Японии и США, нарушил работу трейдинговых компаний, привел к задержкам публикации корпоративной отчетности. Кроме того, авиакомпании предупредили клиентов о возможных задержках с ответами на обращения.

Биржевой оператор Euronext сообщил о проблемах с электронной почтой у подразделений, отвечающих за листинг ценных бумаг, а британская страховая компания Aviva заявила, что готовит резервные варианты проведения телефонных конференций по финансовым результатам.

Датская судоходная компания Maersk предупредила клиентов о задержках в отправке электронных писем и обновлении информации.

Американские ИИ-компании OpenAI и Anthropic сообщили о проблемах с коннекторами Microsoft, а индийские авиакомпании IndiGo, Akasa Air и Air India - о сбоях в работе служб поддержки клиентов по электронной почте.

В США производитель электрогрузовиков Workhorse Group перенес публикацию финансовых результатов с четверга на понедельник, 16 ноября, а швейцарская Richemont в пятницу ненадолго задержала публикацию отчетности за первое полугодие.

Пользователи более чем в 70 странах сообщили о проблемах с доступом к продуктам Microsoft, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, зафиксировавшего сотни тысяч жалоб. Сбои также затронули программное обеспечение систем кибербезопасности, сервисы обмена файлами и инструменты администрирования. Компания предлагает эти продукты вместе с широко используемыми офисными приложениями, такими как Word и Excel, в составе пакета Microsoft 365 (M365).

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