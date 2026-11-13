Туск сообщил об обсуждении на аэродроме в Дублине переговоров американцев с Путиным

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Представители США проинформировали страны Евросоюза о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщил в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институций ЕС. Американцы сообщили о результатах встречи в Москве", - написал он.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября встречались с президентом Владимиром Путиным в Москве. Позже в Ирландии они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

11 ноября в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.