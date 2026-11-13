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Казахстан рассматривает три потенциальные площадки для размещения третьей АЭС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан рассматривает возможность размещения третьей атомной электростанции в Курчатове, на побережье Каспийского моря и в Северном Казахстане, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Мы изучаем площадку Курчатов в Восточном Казахстане, площадка в Западном Казахстане на берегу Каспийского моря тоже подходит, исходя из многих факторов. Также по рекомендации системного оператора - компании KEGOC - мы также рассматриваем площадку в северном Казахстане", - сказал Саткалиев журналистам во время "атомной недели" в Анталье в пятницу.

Он уточнил, что в Северо-Казахстанской области это площадка на реке Тобол, где есть необходимый уровень воды для охлаждения реактора.

"Все эти площадки имеют потенциал для развития и будут исследованы на последующих этапах развития атомной энергетики в Республике Казахстан", - заявил Саткалиев.

По его словам, у третьей АЭС будет реактор средней мощности.

"Пока определенных конкретных планов нет, но тем не менее, мы понимаем потенциал размещения реакторов средней мощности в Казахстане, которые дадут возможность не только обеспечивать электроэнергией потребителей в Казахстане, но также способствовать поставке тепла, в некоторых случаях проводить опреснение воды", - сообщил глава агентства, добавив, что комплексный подход подразумевает выбор наиболее оптимальной площадки с растущим уровнем потребления электроэнергии.

Всего в рамках проекта ядерного кластера в Казахстане предполагается построить три АЭС. В правительстве заявляли, что вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC). Вторую АЭС планируется возвести в Жамбылском районе Алма-Атинской области.

Первую АЭС близ озера Балхаш построит "Росатом", специалисты которого 8 августа 2025 года приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте будущего строительства первой станции близ села Улкен в Алма-Атинской области.

Казахстан
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