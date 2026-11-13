Силы CENTCOM сбили два иранских беспилотника, запущенных в направлении Бахрейна

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американские военные сбили два иранских ударных беспилотника, летевших в направлении Бахрейна, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По его данным, беспилотники были запущены Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). Оба аппарата были сбиты, никто не пострадал, военная техника также не была повреждена.

В CENTCOM опровергли заявление КСИР о том, что ранее в тот же день он атаковал американский радар раннего предупреждения в Бахрейне.