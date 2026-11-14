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В Венгрии при обысках у бывшего министра изъяли почти 18 млн евро

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следователи изъяли порядка 17,7 млн евро в ходе двухдневных обысков в Будапеште и трёх венгерских регионах в рамках уголовного расследования в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Сештака, сообщает Associated Press (AP).

"Деньги были спрятаны в разных местах - в том числе закопаны в лесах, размещены в сельскохозяйственных постройках, складах, жилом доме и в защищённом сейфе", - сообщает агентство, со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Операция прошла в рамках расследования, в рамках которого Сештака подозревают в получении крупных взяток - в частности, в связи с закупками транспорта для госпредприятия и государственными стройками. Сештак, работавший в правительстве во время премьерства Виктора Орбана, находится под стражей с конца сентября.

Это - не единственное расследование в отношении соратников Орбана, отмечает AP. Так, под стражей находится бывший глава Центробанка Дьёрдь Матолчипо: его подозревают в нецелевом расходовании средств из фонда ЦБ.

9 ноября был задержан брат бывшего премьера, Арон Орбан, по подозрению в визовых махинациях.

Венгрия Виктор Орбан Арон Орбан
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