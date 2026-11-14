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Власти США удостоверятся, что сбой в авиасообщении не был вызван другими странами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты проведут проверки, чтобы полностью убедиться, что сбой в работе гражданской авиации в США не был вызван иностранным вмешательством, заявил американский министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

"Чтобы быть совершенно уверенными, мы проведем все проверки и тогда сможем полностью исключить эту версию", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом Маллин заверил, что на данный момент нет данных, указывающих на вмешательство других стран.

"На данный момент нет никаких свидетельств иностранного вмешательства в работу системы. По всей вероятности, это сбой был вызван чисто техническими причинами. Однако, расследование продолжается", - отметил министр.

"Наша система, с которой работают авиадиспетчеры, устарела, и это вопрос национальной безопасности", - добавил он.

В свою очередь, министр транспорта Шон Даффи, говоря о том, насколько оборудование не соответствует современным требованиям, подчеркнул, что "речь идет о системе из 1980-х, с программным обеспечением из 1990-х и с радарами из 1970-х". По его мнению, для решении проблемы Конгресс США должен выделить сумму, достаточную для полной модернизации всей системы.

Власти США ранее разрешили авиакомпаниям возобновить вылеты из американских аэропортов, пострадавших из-за масштабного технического сбоя, соответствующее решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

США FAA Маркуэйн Маллин Шон Даффи
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