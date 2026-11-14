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Пашинян заявил, что совершит три визита в Россию в декабре

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен совершить три визита в Россию в декабре.

"В декабре я буду в России три раза. Совершу три визита для переговоров - 3, 11 и 22 декабря. Надеюсь, сможем сохранить дружественную атмосферу в отношениях с Россией", - сказал Пашинян в Институте международных и европейских дел Дублина.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин опроверг сведения о предварительных условиях для проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.

"О таком сценарии мне неизвестно. Никаких предусловий к этой встрече, насколько мне известно, не высказывалось", - сказал Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

Так он прокомментировал мнение журналиста, что встреча может состояться, если Ереван сделает выбор в пользу строительства Росатомом новой АЭС в республике или будет положительный сдвиг в пользу продолжения российской концессии на управление армянскими железными дорогами.

В октябре глава МИД Армении Арарат Мирзоян, на вопрос журналистов, когда планируется встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, ответил: "Обсуждаются сроки".

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что точных дат визита Пашиняна в Москву нет.

Никол Пашинян РФ Армения
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