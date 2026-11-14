Армения и Турция близки к установлению дипотношений и открытию границ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армения и Турция в ближайшем будущем достигнут полноценной нормализации отношений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Уверен, что в ближайшем будущем мы достигнем полноценного урегулирования отношений с Турцией. Два дня тому назад я провел очень позитивную встречу с президентом Турции Эрдоганом. С обеих сторон было зафиксировано, что есть прогресс и мы очень близки к последнему шагу - установлению дипломатических отношений и полноценному открытию границ", - сказал Пашинян в Институте международных и европейских дел Дублина.

Он также заявил, что провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"И мой вывод от этой встречи такой: сейчас у нас есть очень реальный и исторический шанс установить долгосрочный, окончательный, надежный мир. Это миссия нашего правительства", - сказал Пашинян.