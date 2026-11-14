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Танкер загорелся к востоку от Ормузского пролива после подрыва на мине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Танкер, шедший по несогласованному с иранскими властями маршруту, в субботу столкнулся с миной восточнее Ормузского пролива, после чего на судне вспыхнул пожар, сообщает "Фарс" со ссылкой на ВМС Ирана.

"Сегодня утром нарушивший правила танкер проигнорировал предупреждения и двигался в опасной и запрещенной зоне к востоку от Ормузского пролива, экипаж отключил системы слежения и идентификации. После столкновения с морской миной танкер загорелся и остановился", - цитирует агентство заявление ВМС.

Военные отметили, что подобные проблемы грозят любому судну, которое не соблюдает установленные Ираном правила. Однако, отметили в ВМС, владельцы танкеров доверяют заверениям США и все равно продолжают выбирать опасные маршруты.

В Корпусе стражей Исламской революции Ирана неоднократно предупреждали об опасности использования морского пути, которой проходит по югу Ормузского пролива вблизи Омана, и подчеркивали, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

Ормузский пролив
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